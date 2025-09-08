Mili San Pietro e l'omaggio a San Sostene: il primato del villaggio per uno dei santi meno conosciuti al mondo

Domenica di feste religiose a Messina, non solo mariane. A Mili San Pietro si è rinnovata quella secolare di San Sostene Martire di Calcedonia.

Il villaggio della vallata ha il primato siciliano di venerare uno dei santi meno conosciuti al mondo: tracce del suo culto ci sono solo a Mili San Pietro, nell’omonimo comune calabrese in provincia di Catanzaro, a Piacenza e nel New Jersey in America, dove sono stati gli stessi emigrati di Mili a portare qesta devozione facendo realizzare un simulacro identico.

La festa si svolge la prima domenica di settembre e nei giorni precedenti i pellegrini raggiungo anche a piedi l'antico santuario di San Sostene che dall'alta collina domina mili San Pietro. La giornata è iniziata con gli spari e poi tra le viuzze del villaggio si svolge la tradizione tafaria: un corteo musicale al suono di tamburi, chitarre, fisarmonica e friscaletti. Il corteo con il simulacro del santo, accompagnato dai fedeli per le vie del paese e dalla banda Gaetano Celeste di Camaro Superiore, è stato guidato dal parroco don Nunzio Triglia.