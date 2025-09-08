Milazzo, le scuole pronte al via. La mensa a partire dal 13 ottobre

Settimana decisiva per l’inizio dell’anno scolastico per gli alunni del secondo e terzo comprensivo di Milazzo, con l’avvio delle prime classi anche nella scuola primaria del Sacro Cuore che l’anno scorso aveva iniziato in altri plessi per la ristrutturazione della sede storica. Due dirigenti, Alma Legrottaglie e Alessandro Greco pronti a confrontarsi con sfide formative di rilievo. Così scrive la dirigente Legrottaglie ai suoi docenti alla fine del primo consiglio d’istituto : «Siamo pronti ad accogliere le nuove sfide di questo anno perché educare non significa solo insegnare ma anche ispirare, motivare e dare forza ai sogni di chi, un giorno cambierà il mondo»: parole che fanno emergere quanto sia importante lo spirito di squadra e di come l’accorpamento tra primo e secondo comprensivo, se non per un naturale assestamento, marci con una visione chiara degli obbiettivi da raggiungere. Sulla stessa lunghezza d’onda il saluto del dirigente del terzo comprensivo Alessandro Greco. E mentre le cattedre e le classi sono pronte ad animarsi, arrivano novità anche per la refezione scolastica che inizierà il 13 ottobre.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

