Messina, test di ammissione alle professioni sanitarie a Papardo ed è paralisi nella viabilità. Anche quest'anno!

Non si fa tesoro degli errori commessi neanche di recente. Paralisi era stata il 5 settembre del 2024 e così è stato anche oggi. A Papardo, infatti sono programmati per l'8, il 10 e il 25 settembre i test di ammissione alle professioni sanitarie per l'anno accademico 2025/2026. Diverse centinaia di candidati provenienti in gran parte da fuori città si riversano sul viale Stagno d'Alcontres e la viabilità va in tilt. A pagarne le conseguenze anche i numerosi cittadini che ancora popolano i villaggi della riviera nord di Messina che si servono del viale, già ridotto dai nuovi parcheggi di intescambio, per collegarsi con la strada panoramica dello Stretto. Evidentemente nessuna contromisura è stata presa in previsione di questi test malgrado fossero programmati da tempo e malgrado l'esperienza negativa, sotto l'aspetto della circolazione, di appena 12 mesi fa