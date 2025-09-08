Messina, si rinnova a Ritiro la tradizione della processione di Santa Maria di Gesù

Le tradizioni religiose sono un forte elemento identitario di riscoperta delle proprie radici. Recuperarle diventa importante soprattutto nell’ottica di un rinnovato cammino sociale e di fede come quello compiuto da Ritiro, che conserva importanti tracce della devozione mariana. Come quella di Santa Maria di Gesù a Ritiro, che ieri è tornata a sfilare per le vie del Rione.
Un legame filiale quello con la Madonna, lungo oltre tre secoli; a lei nel 1643 sono state intitolate due chiese, derivanti l’una dall’altra e per questo denominate rispettivamente “superiore” - in fondo alla vallata di Giostra a Ritiro - e “inferiore”, all’imbocco della stessa. Sono stati i padri carmelitani a dare il nome all’antico edificio fatto erigere assieme al convento sul viale Giostra nella seconda metà del 12mo secolo a Santa Maria di Gesù, successivamente distrutto dall’alluvione del 1854; l’edificio attuale, fu edificato nel 1934. Il 6 giugno 1971 il simulacro di S. Maria di Gesù varcava per l’ultima volta la porta della chiesa per attraversare le vie di Ritiro; l’opera, in cartone romano, risale alla metà dell’800; sono trascorsi 53 anni da quel giorno e gli abitanti del rione non hanno mai smesso di sperare di potersi rimettere in cammino dietro Maria.
E’ stato don Claudio Sirni a presiedere la messa solenne prima del corteo, concelebrata dal neo parroco don Antonio Gugliandolo, alla presenza dei fedeli e di una rappresentanza delle istituzioni civili (il sindaco Federico Basile, una rappresentanza della Quinta municipalità) con l’animazione della esclusiva schola canthorum “Santa Maria di Gesù”.
Al sito originario di viale Giostra è collegato il ritrovamento della statua di marmo realizzata dallo scultore palermitano Antonello Gagini custodita e venerata nella chiesa attuale. Il prodigioso evento viene attribuito al giovane monaco francescano Antonino di Trapani da Messina, che grazie a un sogno premonitore ritrovò la statua - 44 anni dopo la sepoltura - praticando gli scavi presso l’antica chiesa; qui i Frati minori osservanti, ai quali nel 1418 fu ceduta l’area dalle religiose Cistercensi, diedero vita alla devozione mariana tramandata fino ai giorni nostri. La cronaca del ritrovamento del simulacro, redatta da Antonio D’Angelo nel 1924, è custodita in un manoscritto ritrovato nel 1988 tra le carte dell’archivio parrocchiale del villaggio Ritiro.
Caricamento commenti
Commenta la notizia