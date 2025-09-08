Messina, l’ultimo straziante saluto a Danilo Rando. Gli amici: “Vivrai per sempre nei nostri cuori“

“Vivrai per sempre nei nostri cuori. Ti porteremo con noi ovunque andremo”: una promessa che è già certezza quella che gli amici di Danilo Rando hanno voluto far stampare sulle t-shirt con la sua foto. Nella chiesa della Madonna della Lettera a Torre Faro, l'ultimo saluto al giovane 20enne vittima dell'incidente avvenuto il 3 settembre scorso sulla litoranea: a stringersi attorno ai familiari tutto il borgo, per onorare un ragazzo buono e gentile che tutti stimavano. Il suo amore per la vita, la generosità si è tradotta nel più grande gesto d'amore, la donazione degli organi, che permetterà ad altre persone di vivere anche nel nome di Danilo.

E' stato il parroco mons. Giuseppe La Speme a celebrare le esequie: il sacerdote, arrivato a Torre Faro poco più di un anno fa, conosceva poco il giovane, ma ha raccolto le testimonianze di quanti lo hanno visto crescere, sottolineando che la comunità di Torre Faro ha fatto suo il dolore della famiglia perché è una comunità che sa gioire e che sa piangere."Perchè tutto questo? Perchè la morte di Danilo? Domande che non troveranno mai risposta" ha detto La Speme chiedendo ai familiari di far leva sulla "fede che ci proietta al di là della morte, quella che Danilo ha ricevuto col battesimo".