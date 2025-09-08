Messina, decine le emergenze trattate dai volontari del soccorso animale

Sono decine e decine le segnalazioni, veramente tante, accolte in questa lunga e calda estate dalla Rete di volontari del soccorso animale. Un presidio che è rimasto in modalità always open anche in agosto. I volontari esperti sono pochi e le emergenze da soddisfare invece tante e continue. Le risorse disponibili nel fondo cassa comune sono poche e quasi sempre tocca mettere la mano in tasca per comprare cibo, medicine e quanto necessita agli animali soccorsi.

Alessandra Parrinelli è la responsabile provinciale dell'Ente nazionale protezione animali di Messina. In queste settimane di vacanze ha continuato a recarsi nella sede di via San Cosimo assicurando con le altre volontarie cibo, acqua e coccole a una decina di ospiti fissi, quasi tutti gatti e due cani (uno dei quali, Snoopy, è appena adottato).

«Garantiamo il servizio sempre - dice - svolgendo un lavoro incredibile ma dietro tutto questo non c’è un esercito di volontari. Ci contiamo sulle dita di una mano. In queste settimane abbiamo fatto diversi interventi in città ma anche in provincia. Per i recuperi effettuati abbiamo collocato gli animali soccorsi nei vari stalli offerti dai vari volontari così da non caricare molto il rifugio».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale