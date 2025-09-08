Il porto dei Nebrodi a Sant’Agata, volata finale per il completamento

Superata l’estate, per i lavori del Porto dei Nebrodi di Sant’Agata Militello si apre la volata decisiva per l’auspicato completamento atteso da decenni. L’ufficio del Rup, geometra Claudio Frusteri con il supporto dell’ingegnere Basilio Ridolfo, sta proseguendo nella sua costante azione di sprone proprio nell’ottica dell’accelerazione delle opere e del massimo contenimento dei tempi.

L’ultima verifica lo scorso fine settimana - presenti il dirigente dell’area infrastrutture e grandi opere del Comune, ingegnere Giovanni Amantea, il sindaco Bruno Mancuso, responsabili e tecnici dell’impresa “Sostenia” -, ha riscontrato il sostanziale rispetto del cronoprogramma imposto nei mesi scorsi dopo la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo per i lavori complementari per il sifonamento al molo di sopraflutto. Intervento quest’ultimo (per complessivi 8,4 milioni, n.d.c.) in fase di ultimazione, con scadenza lo ricordiamo fissata in 360 giorni dalla consegna avventa a fine 2024 e dunque al prossimo 16 novembre.

