Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Il Comune di Messina avvia le procedure per il rimborso libri alle famiglie con basso reddito

Il Comune di Messina avvia le procedure per il rimborso libri alle famiglie con basso reddito

A seguito dell’accordo tra Regione Siciliana e Anci Sicilia, l’Amministrazione comunale garantisce l’erogazione del beneficio per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado

di

In vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico, il Comune di Messina ha già attivato le procedure per consentire l’erogazione dei buoni libro destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie a basso reddito. L’iniziativa segue l’accordo raggiunto tra Regione Siciliana e Anci Sicilia, che permette ai Comuni di anticipare le somme alle famiglie aventi diritto, in attesa del completamento delle procedure amministrative e contabili regionali legate all’approvazione del rendiconto.

“Ancora una volta il Comune di Messina si dimostra pronto e concreto nell’intercettare e attuare tutte le misure utili a sostenere i cittadini. In questo caso, anticipare i buoni libro significa dare alle famiglie la possibilità di affrontare serenamente l’avvio dell’anno scolastico, senza gravosi ritardi burocratici. La nostra Amministrazione è vicina al mondo della scuola e lavora per rimuovere ostacoli e garantire pari opportunità di accesso all’istruzione”, ha dichiarato il Sindaco Federico Basile.

“Abbiamo immediatamente predisposto gli atti necessari – ha aggiunto l’Assessora alla Pubblica Istruzione Liana Cannata – affinché le famiglie beneficiarie possano ricevere i buoni libro in tempo utile per l’inizio delle lezioni. È un impegno concreto di questa Amministrazione per il diritto allo studio, il sostegno alla scuola e l’attenzione alle esigenze della cittadinanza”.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province