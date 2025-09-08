Ganzirri e le strade invase dall’acqua, così Palazzo Zanca pone un argine

Il nodo degli allagamenti di alcune strade strategiche nel borgo di Ganzirri è di quelli da sciogliere prima possibile. Un fenomeno ormai diventato abituale a quelle latitudini, in conseguenza di nubifragi e intense piogge, tanto da creare laghetti aggiuntivi oltre a quelli già presenti. Palazzo Zanca, come già sottolineato dalla Gazzetta del Sud alla fine dello scorso mese di agosto, adesso accelera su un appalto tanto consistente (economicamente) quanto vitale. Hanno tempo fino al 16 settembre prossimo gli operatori economici interessati a presentare offerte per l’“Intervento a tutela e salvaguardia dell'habitat prioritario 1150 lagune costiere e della biodiversità della riserva naturale orientata Laguna Capo Peloro, localizzati nella Zps Ita 030042, mediante realizzazione di opere atte al convogliamento trattamento recapito in pozzi drenanti delle acque meteoriche”. L’importo a base di gara è di 2.944.695,74 euro.

