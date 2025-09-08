Capo d'Orlando, la statale 116 chiusa e i grandi disagi. Mobilitazione contro i tempi lunghi

Pressing di ampie fasce di popolazione, di vari comuni dei Nebrodi, sull’Anas per riparare il tratto di strada statale 116, Capo d’Orlando-Randazzo distrutto ad aprile da una frana e così riaprire il traffico sull’importante arteria che collega il Tirreno allo Ionio. Non è andata giù a molti residenti nel comprensorio dei Nebrodi la notizia secondo cui i lavori non dovrebbero iniziare prima del prossimo anno per i tempi lunghi della fase di studio progettuale e così la petizione on-line avviata alcuni giorni fa per far sentire la voce di dissenso di una popolazione sta raccogliendo consensi inimmaginabili. E con la gente che protesta ci sono anche i sindaci di Naso e Capo d’Orlando, rispettivamente Gaetano Nanì e Franco Ingrillì, che su questa emergenza hanno stretto un patto di ferro per mettere in mora l’Anas. Il primo cittadino di Naso ha reso noto in queste ore di voler convocare una conferenza dei servizi in Prefettura nella quale l’Anas «dovrà dare tempi certi sull’iter che vorrà seguire. Inizio dei lavori in primis».

