“Sanità messinese al lumicino": i sindacati difendono l’IRCCS Neurolesi sul mancato finanziamento di 91 milioni

Che non comprendono il perché l’IRCCS – già destinatario del finanziamento a partire dal 2016, dopo aver superato i rilievi della Regione Siciliana e del Ministero della Salute e ottenuto l’approvazione del Nucleo di valutazione ministeriale – "debba oggi essere sottoposto a una nuova rivalutazione, solo per la decadenza del provvedimento originario". "A chi porta vantaggio, questo rinvio? Chi deve “vincere” e chi rischia di perdere?", si chiedono.

"È amaro dover constatare come, ancora una volta, si tenti di mettere a rischio la sopravvivenza di questo presidio ospedaliero, così come già accaduto in passato quando se ne voleva decretare la chiusura. Allora fu decisiva la determinazione della UIL FPL di Messina e l’applicazione della Legge regionale 9 ottobre 2025 n.24 per impedirne lo smantellamento", scrivono i sindacati.

Da questo finanziamento - prosegue la nota a firma di Livio Andronico (segretario generale Uil Fpl Messina) e del responsabile aziendale IRCCS Area medica Antonino Duca - dipendono non solo la rinascita dell’Ospedale Piemonte , ma soprattutto la sua sopravvivenza . Senza queste risorse non sarà infatti possibile continuare a garantire servizi di qualità a causa dell’insostenibile carenza di spazi e posti letto.

È utile ricordare che anche la Regione Siciliana, nel redigere il DUPISS (Documento Unitario di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia) , non aveva incluso l’IRCCS Centro Neurolesi proprio perché già assegnatario del finanziamento previsto dall’art. 1, comma 140, della legge 232/2016.

L’IRCCS Neurolesi è l’unico IRCCS di diritto pubblico in Sicilia, specializzato nelle gravi cerebrolesioni acquisite. Grazie anche all’acquisizione del P.O. Piemonte nel 2016, situato nel cuore della città, ogni anno garantisce prestazioni d’urgenza a circa 20.000 pazienti.

"Non possiamo ignorare il sospetto che questa intricata vicenda possa ancora una volta favorire le strutture private convenzionate, indebolendo ulteriormente la sanità pubblica messinese, già ridotta a lumicino. E' necessario, invece, investire seriamente nella sanità pubblica: rafforzare i servizi, migliorare i LEA, ridurre le liste d’attesa e destinare risorse al reclutamento di medici, infermieri, OSS e tecnici sanitari". La UIL FPL è "pronta a mettere in campo tutte le azioni necessarie, presso le autorità competenti, per difendere l’IRCCS Centro Neurolesi ed evitare l’ennesimo scippo a danno della città di Messina. Nei prossimi giorni convocheremo l’assemblea dei lavoratori per affrontare la situazione e decidere insieme le iniziative da intraprendere".

Finanziamento da 91 milioni per il Centro Neurolesi Bonino Pulejo, UGL Salute Messina: "Inaccettabile l’ennesimo stallo. Serve un intervento immediato”

UGL Salute Messina ricorda che già lo scorso giugno, in occasione dell’incontro presso la VI Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana, era stata l’unica sigla sindacale a sollevare pubblicamente la necessità di intervenire con urgenza per sbloccare le risorse evidenziando i rischi ancora reali, quando dagli articoli di stampa sembrava che la vicenda fosse ormai definita. “Dopo otto anni dall’assegnazione delle risorse è inaccettabile e incomprensibile che il finanziamento non sia ancora disponibile – dichiarano i Segretari UGL Salute Messina Fabrizio Denaro e UGL UTL Messina Tonino Sciotto – Una struttura sanitaria di eccellenza non può restare ostaggio della burocrazia, soprattutto in un momento storico in cui è necessario potenziare i livelli assistenziali e le attività di ricerca scientifica per i pazienti e il territorio”. Anche l’UGL ricorda la lunga e difficile battaglia condotta per salvare l’Ospedale Piemonte e consentirne l’accorpamento all’IRCCS Bonino Pulejo, un impegno che oggi rischia di essere vanificato se non si garantirà l’attuazione del programma di investimenti previsto.

"Il nostro appello è chiaro", scrivo Denaro e Sciotto: "la politica, le istituzioni, le organizzazioni sindacali e l’intera città devono unirsi per salvaguardare questo finanziamento e il futuro dell’IRCCS, che rappresenta un presidio d’eccellenza per la sanità siciliana e nazionale".