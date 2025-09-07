Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Presenze turistiche, boom d’agosto a Milazzo e chance di superare perfino il 2017

I dati ufficiali arriveranno quasi sicuramente alla fine di ottobre vista la lentezza di elaborazione da parte degli uffici regionali, ma il dato delle presenze di agosto a Milazzo, riscontrato attraverso le strutture alberghiere e i B&B registra il segno positivo ed una crescita, confermata dalla stessa Amministrazione comunale, del 20 per cento rispetto allo scorso anno. «Abbiamo avuto dei riscontri notevoli – commenta il sindaco Pippo Midili –. Strutture ricettive, b&b, alberghi e case vacanze hanno registrato il tutto esaurito ad agosto, fino a tre quarti per il mese di settembre e anche a giugno e luglio sono andati bene». Se l’andazzo dovesse proseguire fino a settembre, molto probabilmente a fine anno saranno superate le presenze che erano state registrate nel 2017 che è stato un anno importante per Milazzo. Non sono cifre paragonabili alle Eolie e a Taormina, ovviamente, ma la città del Capo non deve andare in competizione con queste località che sono poi il traino del turismo siciliano. Dopo un periodo difficile, susseguente al boom degli anni ‘90, quando la città del Capo era davvero il riferimento della costa tirrenica, da alcuni anni, dopo il Covid, la ripresa sembra iniziata.
