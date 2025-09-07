Paura a Spadafora, un incendio si è sviluppato in serata nella zona Serro-Ficarra

Un incendio si è sviluppato in serata nella zona Serro-Ficarra nel comune di Spadafora. Le operazioni di spegnimento, particolarmente complesse vista la zona impervia e piena di arbusti e rovi, sono state effettuate dalla squadra di pronto intervento Forestale di Rometta, guidata dal caposquadra Pietro Scattarreggia, a sua volta avvisato dalla sala operativa di Messina. Domani, con la luce del giorno, sarà possibile stabilire meglio la consistenza dei danni causati dalle fiamme. Per fortuna l'intervento immediato ha scongiurato l'estensione del rogo. La squadra è rimasta sul posto per monitorare la situazione