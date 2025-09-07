“Motoraduno per la Vita” a Messina, al via la quinta edizione dell'evento dell'IRCCS “Bonino Pulejo”: è dedicata ad Alessia De Domenico

È partita questa mattina da Messina la quinta edizione del “Motoraduno per la Vita”, evento di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti organizzato dall’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” in collaborazione con il Comune di San Marco d'Alunzio.

Quest’anno il motoraduno è dedicato alla memoria di Alessia De Domenico, giovane mamma messinese scomparsa lo scorso aprile dopo un lungo periodo di coma. Ricoverata presso il Centro Neurolesi, Alessia ha compiuto un gesto di straordinaria generosità donando le sue cornee, che hanno restituito la vista ad altre persone.

Dopo la partenza dal P.O. Piemonte alle 8:30, i partecipanti sono in viaggio verso l’incantevole borgo nebroideo, dove alle 11:00 è prevista la celebrazione della Santa Messa.