Messina, l'incidente in monopattino nella rotatoria di Giostra: stazionario ma gravissimo il 13enne. La prognosi resta riservata

Stazionario ma gravissimo il 13enne rimasto vittima di un incidente in monopattino venerdì sera a Giostra. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni che arrivano da Policlinico, dove il ragazzino è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica, parlano di una situazione clinica che continua ad imporre la prognosi riservata.

Il 13enne, arrivato in ospedale in codice rosso, sarebbe caduto mentre si trovava nei pressi della rotatoria vicina alla sede Amam. Le sue condizioni hanno richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118, mentre la dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.