Messina, il maggiore Pagnano lascia il comando della Compagnia carabinieri Sud e si trasferisce a Roma

Dopo quattro anni al vertice, il maggiore Ettore Pagnano lascia il comando della Compagnia carabinieri di Messina Sud per assumere un nuovo incarico presso l’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma a Roma.

Arrivato a Messina nel 2021 con il grado di Capitano, promosso Maggiore nel gennaio 2024, Pagnano si è formato alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli, all’Accademia di Modena e alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito la laurea in giurisprudenza. Il suo percorso professionale lo ha visto prima alla Scuola Allievi di Campobasso, poi a Foligno come comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, e quindi a Colleferro, dal 2017 al 2021, alla guida della Compagnia.

Durante il periodo a Messina, Pagnano ha diretto importanti attività d’indagine contro la criminalità comune e organizzata, ottenendo risultati significativi. Non è mancato l’impegno sul fronte della cultura della legalità, con incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole, alla solidarietà e ai valori civili.