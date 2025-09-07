Messina, il dolore di Torre Faro per Danilo: "Un ragazzo con un grande amore per la vita"

Un risveglio velato di tristezza e sgomento, quello di sabato, per gli abitanti di Torre Faro: la morte di Danilo Rando ha gettato tutti nello sconforto perché la sua presenza era un vero e proprio faro di luce. Del giovane scomparso tragicamente hanno tutti un ricordo bello, lo descrivono come un ragazzo buono e gentile, pieno di vita, coraggioso e altruista al punto da scegliere di donarsi agli altri attraverso gli organi espiantati. Un gesto d’amore estremo, il più grande che un essere umano possa compiere, ancor più se si tratta di un giovane come Danilo. Ha le lacrime agli occhi il signor Tommaso che l’ha visto crescere; amico dei nonni le cui abitazioni sono poco distanti dalla chiesa parrocchiale che si affaccia sullo Stretto, l’anziano ricorda la sua solarità contagiosa ogni volta che passava col motorino per le vie di Faro salutando tutti.

«Per il borgo la sua morte è una perdita enorme che condividiamo coi familiari. Ma ci consola sapere che grazie al suo gesto altre persone vivranno e lui in loro». Tra i vicoli del borgo, tanto silenzio, anche fra chi conosceva bene lui e la famiglia come Rosetta, la catechista che lo ha preparato alla prima comunione. Parla della famiglia, sempre presente alle attività della comunità parrocchiale, poi descrive Danilo come dolce e affettuoso e lo ricorda quando, andando a mare con mamma Caterina e la sorellina Virginia, «non voleva mai uscire dall’acqua». Un ragazzo con tante passioni, il biliardo, il calcio; trascorreva i pomeriggi giocando con gli amici in via Torre Nuova, dove uno dei commercianti Paolo Calogero, lo apostrofava scherzosamente. Non riesce a parlare perché la voce si rompe in gola, ma il suo post sulla pagina social dice tutto l’affetto per questo ragazzo: «Oggi è un giorno triste per l’intera comunità di Torre Faro, ma in particolare per noi perché non vederti più giocare a pallone davanti al negozio come facevi ogni sera nell’isola pedonale è veramente impensabile. Ti dicevo Danilo spostati non giocare davanti al negozio e tu, con quel viso ingenuo e sorridendo, mi rispondevi “sì Paolo hai ragione adesso ci spostiamo”. Io ti voglio ricordare sempre così, allegro e sorridente mentre palleggiavi davanti alle mie vetrine. Riposa in pace angelo bello».

Tra le voci anche quella di un omonimo, Giovanni Rando, che proprio il giorno dell’incidente era venuto a conoscenza della parentela con il papà di Danilo (figli di cugini): «Conoscevo poco Danilo, lo vedevo ogni tanto nella sala giochi con gli altri ragazzi; mi ha colpito tanto la scelta di donare gli organi, non è scontato e mi fa capire quanto grande fosse il suo amore per la vita e la generosità». Torre Faro, gli amici tutti, sono pronti ad accompagnare Danilo nell’ultimo viaggio: nella sartoria accanto la chiesa sono state preparate delle t-shirt con la sua foto e la scritta: «Vivrai per sempre nei nostri cuori. Ti porteremo con noi ovunque andremo».