Messina, i 91 milioni per l’Irccs Piemonte e quell’infinito gioco dell’oca

Che fine hanno fatto i 91 milioni di euro stanziati per l’Irccs Bonino Pulejo ormai quasi dieci anni fa? Una domanda semplice, la cui risposta appare, però, più complessa, sebbene doverosa, alla luce del fatto che da quel finanziamento dipendono, in ordine sparso: un piano di investimenti che si reitera, tra modifiche e rimodulazioni, da circa sette anni; la ristrutturazione di buona parte dell’ospedale Piemonte, “salvato” a furor di popolo qualche anno fa, ma che ora necessita di essere davvero riqualificato; la sostenibilità della Rete ospedaliera siciliana, che se da una parte ha chiesto piccoli o grandi sacrifici praticamente a tutte le aziende sanitarie, incluse quelle di Messina, dall’altra ha “compensato” con un importante incremento di posti letto proprio per l’Irccs-Piemonte, impossibile, però, senza quel piano di investimenti.

E allora si torna al quesito originario: che fine hanno fatto quei fondi? La cronistoria di quanto avvenuto negli ultimi due anni dice tanto, se non tutto.

