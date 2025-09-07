Lipari, i lavori a difesa di Acquacalda non decolleranno prima del 2026

L’avevamo chiamata a maggio “missione salvezza” e, 4 mesi dopo, l’appellativo ci sta ancora tutto. L’emergenza ventennale dell’erosione ad Acquacalda decretata dallo Stato nei primi mese del 2020, minacciosamente ripresentatasi nel 2024, avrebbe dovuto essere affrontata radicalmente in quest’autunno, quello che inizia tra due settimane o poco più, con i sospirati lavori comunali di messa in sicurezza urgente della strada e dell’abitato.

Così non sarà. Con tutta probabilità se ne parlerà tra l’inverno e la primavera del 2026. E ormai c’è solo da sperare che da qui al prossimo mese di marzo, a insidiare o travolgere il litorale rimasto davanti alle case di San Gaetano, non arrivino eccez ionali “eventi meteo”. Facciamo chiarezza. La gara da oltre 3 milioni, per attuare il progetto elaborato dalla società messinese Dinamica sulla base di un vecchio preliminare del Comune, poi aggiornato per due volte su input della Protezione civile, e di recente integrato con due studi, non potrà decollare entro quest’anno per la più semplice e deprimente delle ragioni. Ancora oggi, 7 settembre 2025, manca il via libera definitivo della Regione per il rilascio della indispensabile Valutazione d’incidenza ambientale.

