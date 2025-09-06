Rassegna stampa 06-09-2025 edizione Messina

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
L’addio a Danilo Rando: «Era un ragazzo pieno di vita». A Messina, la sua scelta per donare speranza
Sicilia, le spese “allegre” della Regione per Cannes tra alberghi di lusso e case in affitto
Omicidio Ciurar a Barcellona: il pm deposita un verbale del pentito Salvatore Iannello
Il Ponte e le questioni dello Stretto. Il sindaco Basile: “A Roma per tutelare i messinesi”

In attesa della prima campanella sono 223 i nuovi docenti assunti a Messina

Barcellona, il teatro Mandanici e le concessioni vagliate dall’assessora: chiesta revoca dell’atto
Il bar “sfrattato” dal Comune di Taormina si rivolge alla Corte di Cassazione
Incarichi professionali a due medici chirurghi: il Coas chiede verifiche nel Messinese

