Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Progetto "Home" a Messina, code e richieste di chiarimenti al Palacultura: slitta la presentazione delle domande

Progetto "Home" a Messina, code e richieste di chiarimenti al Palacultura: slitta la presentazione delle domande

Palazzo Zanca garantirà un sostegno per il pagamento dell'affitto e delle bollette a chi ha un reddito Isee sotto i 10.140 euro. Posticipata la presentazione delle istanze

di

E' un via vai continuo di persone allo sportello al piano terra del Palacultura. Il progetto Home ha destato l'interesse dei tanti messinesi che vivono in uno stato di disagio socio economico e che fanno i salti mortali per arrivare a fine mese. Una quantità di persone e di richieste di chiarimenti tali che stamattina il Comune ha deciso di posticipare il giorno di avvio delle presentazione delle domande on line da lunedì prossimo al 22 settembre, sempre lunedì e sempre dalle 10,30. Uno slittamento che consentirà a chi ha i requisiti di arrivare con le idee più chiare al momento della compilazione on line della domanda.
Palazzo Zanca garantirà un sostegno per il pagamento dell'affitto e delle bollette a chi ha un reddito Isee sotto i 10.140 euro. Si tratta di un contributo garantito per 12 mesi e che sarà assegnato in ordine di presentazione delle domande.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province