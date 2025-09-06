Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Milazzo, stazione e anche “porta delle Eolie”... Ma manca ancora un bar-ristorante

Milazzo, stazione e anche “porta delle Eolie”... Ma manca ancora un bar-ristorante

Alla fine del 2023 fu pubblicata da “Ferservizi” la procedura selettiva per affittare un ampio locale commerciale. Da allora è sceso il silenzio e non si sa se siano state presentate istanze. Eppure vi sarebbero aziende interessate

Alla nuova stazione ferroviaria i lavori della prima tranche del progetto da 4 milioni, annunciato alla fine del 2020, sono stati portati a compimento. Ma, al di là della validità degli interventi che hanno comunque dato dignità a un luogo che movimenta 800 mila euro persone all’anno, resta il “peccato originale” dell’accoglienza.
È assurdo e non esiste in nessuna stagione italiana di località turistica che non vi sia un bar o un punto ristoro per il viaggiatore. E a dirlo non siamo noi – lo ribadiamo da tempo auspicando azioni che però non arrivano – ma gli stessi viaggiatori. Tante mail al nostro giornale e alle istituzioni locali.
