Messina è la provincia in cui ci si diverte di più, prima in Sicilia con oltre 500 attività registrate

Nella provincia Messina non c'è niente? Niente di più falso. Almeno oggi, perché nel giro di pochi anni è stata capace di conquistare la scena italiana del divertimento.

Secondo la nuova classifica del Sole 24 Ore, basata sui dati ufficiali di Movimprese (Unioncamere-Infocamere) aggiornati al 30 giugno 2025, l'ampia area peloritana si posiziona al 30° posto su 105 province italiane, risultando prima in Sicilia per numero di imprese attive nel settore del tempo libero e dell’intrattenimento, con 503 attività registrate.

Non si parla solo di locali notturni: il Messinese offre un vero e proprio ecosistema del divertimento, fatto di eventi, attrazioni turistiche, esperienze all’aperto, cultura e spettacolo. Si sta trasformando da semplice punto di passaggio a destinazione del tempo libero a 360 gradi, capace di attrarre residenti e turisti in cerca di esperienze uniche.

“Questo successo non è casuale – commenta il sindaco Federico Basile –. La strategia di 'Messina città degli eventi e della musica' sta portando i suoi frutti. Stiamo costruendo una città viva, dinamica, sempre pronta a reinventarsi. Grazie a tutti coloro che, con il loro lavoro e la creatività, contribuiscono a rendere Messina una città sempre più attrattiva e ricca di opportunità”.