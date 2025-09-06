Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, incidente in monopattino sul viale Giostra: il 13enne è in coma farmacologico

Il ragazzino è stato portato al "G. Martino" in condizioni critiche

Grave incidente in serata a Messina, nei pressi della rotatoria della Giostra, vicino alla sede dell’Amam. Un 13enne è rimasto ferito in seguito a una caduta da monopattino. Le sue condizioni hanno richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico e si trova in coma farmacologico con una prognosi riservata.

Il ragazzino è stato preso in carico ieri sera in codice rosso pediatrico. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto, oltre ai soccorritori e a una pattuglia della polizia municipale per i rilievi, si sono radunati passanti e residenti allarmati dall’accaduto.

