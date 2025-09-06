La "capitale" del divertimento in Sicilia? E' Messina. Con oltre 500 attività nel settore è al 30° posto in Italia

“Questo successo non è casuale – commenta il sindaco Federico Basile –. La strategia di 'Messina città degli eventi e della musica' sta portando i suoi frutti. Stiamo costruendo una città viva, dinamica, sempre pronta a reinventarsi. Grazie a tutti coloro che, con il loro lavoro e la creatività, contribuiscono a rendere Messina una città sempre più attrattiva e ricca di opportunità”.

Non si parla solo di locali notturni: Messina offre un vero e proprio ecosistema del divertimento, fatto di eventi, attrazioni turistiche, esperienze all’aperto, cultura e spettacolo. La città si sta trasformando da semplice punto di passaggio a destinazione del tempo libero a 360 gradi, capace di attrarre residenti e turisti in cerca di esperienze uniche .

A livello regionale, Messina si conferma in testa alla classifica siciliana, davanti a Palermo, Catania, Siracusa e Ragusa. In fondo alla lista regionale troviamo invece Enna, Caltanissetta e Agrigento.

Il segnale è chiaro: Messina è sempre più meta ideale per chi cerca divertimento, eventi culturali e esperienze outdoor. Dalle passeggiate tra panorami mozzafiato alle serate tra musica e spettacolo, la città dello Stretto sta emergendo come punto di riferimento per chi vuole vivere appieno ogni momento del tempo libero. Un dato che va oltre le statistiche: è la conferma che Messina sta prendendo terreno, sorprendendo chi la visita per la prima volta e offrendo opportunità di lavoro e crescita nel turismo, nello spettacolo e negli eventi. In altre parole, la città non smette di reinventarsi, e il suo fascino è pronto a conquistare chiunque voglia scoprirla.