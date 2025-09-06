Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Incarichi professionali a due medici chirurghi: il Coas chiede verifiche nel Messinese

Secondo il sindacato, l’Asp rischia di esasperare le criticità. Avviato intanto concorso da 6 posti a tempo indeterminato

La sede dell'Asp di Messina

Nuova presa di posizione del sindacato dei dirigenti medici (Coas) che ha inviato una lettera all’assessorato regionale alla Salute, alla Corte dei conti, al nucleo polizia economico-finanziaria di Messina e ad altre istituzioni per chiedere accertamenti urgenti circa potenziali violazioni e danno erariale in merito al conferimento di incarichi libro-professionali da parte dell’Asp a due medici chirurghi. «Tale condotta – scrive il segretario regionale Mario Salvatore Macrì – lungi dall'aiutare il personale dirigente medico di chirurgia generale in servizio presso le unità operative di Chirurgia generale dell’Asp di Messina, rischia di esacerbare le criticità preesistenti e di compromettere la continuità e la sicurezza delle cure, in particolare nei presidi ospedalieri di Patti e Milazzo.
