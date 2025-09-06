Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / In attesa della prima campanella sono 223 i nuovi docenti assunti a Messina

In attesa della prima campanella sono 223 i nuovi docenti assunti a Messina

L’Ufficio Scolastico Territoriale sta lavorando per il completamento degli organici. Tra i primi a tornare in aula, il 10 settembre, gli alunni della Cannizzaro-Galatti

Si preparano a salire in cattedra i 223 nuovi docenti assunti a tempo indeterminato dal primo settembre nella provincia di Messina. Sono stati immessi in ruolo per la copertura di complessivi 26 posti, tra sostegno e posto comune nella scuola dell'infanzia, 65 posti tra sostegno, posto comune ed educazione motoria nella scuola primaria, 25 posto comune e 8 per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado, 81 posto comune e 15 di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. I dati forniti dalla piattaforma dell'Ufficio scolastico di Messina indicano una forbice di insegnanti neoassunti con una piccola oscillazione che varia tra 221 e 223 nuovi posti, come fa notare il funzionario responsabile Giovanni Pasto.
