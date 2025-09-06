Il Ponte e le questioni dello Stretto. Il sindaco Basile: "A Roma per tutelare i messinesi"

«Ho il dovere di tutelare i messinesi». È il mantra del sindaco Federico Basile, tirato da un lato e dall’altro della sua (immancabile) giacca, da coloro che vorrebbero un suo impegno anti-Ponte e da chi gli chiede di assumere un ruolo più da protagonista in tutte le vicende che riguardano lo Stretto di Messina.

Basile sarà a Roma nei prossimi giorni, per una serie di incontri (il primo fissato per il 9) con il ministero dei Trasporti, con Rfi e con la “Stretto di Messina”. Le questioni legate al Ponte sono incombenti ma ci sono anche altri temi, collegati alle politiche trasportistiche e infrastrutturali riguardanti l’area metropolitana di Messina, sui quali il sindaco non intende far da “spettatore”.

In riferimento alla conferma della sanzione, da parte dell’Antitrust, nei confronti di Caronte&Tourist «per avere applicato prezzi ingiustificamente gravosi per il traghettamento dei passeggeri con auto al seguito sullo Stretto», Basile interverrà proprio al Mit, chiedendo che il Governo solleciti con forza la compagnia di navigazione, accusata di «abuso di posizione dominante», a ridurre sensibilmente i prezzi di traghettamento.

