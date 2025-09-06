Il bar "sfrattato" dal Comune di Taormina si rivolge alla Corte di Cassazione

Si andrà fino all’ultimo grado di giudizio nel contenzioso tra il Comune di Taormina e la società che dal 2017 ha gestito il bar al piano terra del Municipio, prima di essere sfrattata per morosità. La ditta “Ferrara Bar di Ferrara Manuela Stefania” ha infatti depositato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Messina che nei mesi scorsi, pur dichiarando la nullità della sentenza di primo grado per difetto di valida costituzione del giudice, ha confermato l’ordine di rilascio dell’immobile sul corso Umberto, già sancito dal Tribunale il 10 giugno 2022, dichiarando la risoluzione del contratto di locazione stipulato nel 2016 e condannando la proprietaria al pagamento di 520.000 euro per canoni non versati sino al mese di giugno 2022.

