Capo d'Orlando, rompe una finestra e ruba 150 euro e due cellulari da un'emittente televisiva: scoperto l'autore del furto

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un 24enne cittadino straniero, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Patti, Ugo Molina, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Patti, guidata dal Procuratore Angelo Cavallo.

L’ordinanza trae origine da un’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma, coordinata dalla Procura, che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane in relazione a un furto avvenuto lo scorso 11 luglio a Capo d’Orlando.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’indagato avrebbe scardinato una finestra per introdursi negli uffici di un’emittente televisiva locale, portando via circa 150 euro in contanti e due telefoni cellulari completi di SIM. Le indagini sono state supportate anche dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno permesso di documentare la dinamica del reato e di individuare il sospettato.