Barcellona, il teatro Mandanici e le concessioni vagliate dall’assessora: chiesta revoca dell’atto

Sulla gestione del teatro comunale Mandanici, si è scatenata una bufera politica generata dalla delibera di Giunta, che affida i poteri di scelta degli spettacoli da ammettere sul palcoscenico alla sola assessora alla cultura Angelita Pino. Di fatto, appresa la notizia data dalla Gazzetta del Sud, si è acceso lo scontro politico attorno al futuro del “Mandanici”. Com’è noto la Giunta Calabrò ha approvato all’unanimità, con la delibera 173 del 2 settembre, i nuovi criteri per la programmazione e l’individuazione dei concessionari che richiedono l’uso della struttura. L’atto della discordia è la proposta dell’assessora alla cultura e consigliera Angelita Pino, che attribuisce proprio a quest’ultima – in assenza di un direttore artistico nominato – il potere di valutare caso per caso le richieste di concessione del teatro, decidendo quali spettacoli potranno andare in scena.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale