L’addio a Danilo Rando: «Era un ragazzo pieno di vita». A Messina la sua scelta per donare speranza

Giovedì notte, al quarto piano dell’Ospedale Papardo, la scena più straziante con decine di ragazzi che piangevano, senza riuscire a darsi una spiegazione. Nella via dove la famiglia di Danilo Rando viene, a Torre Faro, stessa situazione, con tanti amici fuori dall’abitazione in attesa di quelle notizie mai arrivate.

La morte del 20enne ha sconvolto il borgo marinaro. Lì Danilo era conosciuto da tutti. Aveva frequentato l’Istituto Superiore Verona Trento dove lo ricordano come un ragazzo d’oro, riservato e timido ma sempre pronto a partecipare ai progetti extracurriculari sportivi. Adesso, supportato dalla famiglia, stava decidendo che percorso intraprendere. Lo sport era una delle sue passioni. «Amava il calcio, si dedicava a quello e soprattutto al biliardo – ricorda Flavia –. Andavamo spesso al Faro per stare insieme a lui ed i suoi amici. La mattina al mare, la sera parlavamo e giocavamo a carte. Mi ha aiutato a non pensare alla morte di mio papà, era sempre disponibile e diceva che la mia risata è contagiosa. Un ragazzo semplice, con il sorriso in bocca e pieno di vita. Viveva la vita e faceva progetti. Era un ragazzo di 20 anni con un grande cuore… spero stia aiutando tante vite, perché so che è questo che avrebbe voluto». Su Facebook sono diversi i messaggi degli amici. Anche la Pro Loco di Torre Faro ha scritto come abbia «lasciato senza fiato l'intera comunità, increduli davanti a un destino così ingiusto».

