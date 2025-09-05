Rassegna stampa 05-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
La missione della Regione Siciliana a Cannes: il Gip di Palermo archivia l’inchiesta
Milioni affidati senza gara in Sicilia: altolà di Schifani a Fratelli d’Italia
Milazzo, si lavora ad una soluzione condivisa per il collegamento asse viario-porto
Barcellona, nel teatro senza direttore artistico a decidere tutto sarà… l’assessora
