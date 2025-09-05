Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Prima la gentilezza, poi le minacce. Usura a tassi esorbitanti su due imprenditori: arrestato 55enne a Messina

L'uomo è stato preso subito dopo aver incassato da una delle due vittime una rata

La Squadra Mobile di Messina ha arrestato in flagranza per usura un uomo di 55 anni accusato di aver prestato denaro a tassi esorbitanti a due imprenditori - un uomo e una donna - da tempo in in serie difficoltà economiche. Le vittime avevano chiesto soldi in contanti per poter far fronte alle proprie attività, ma il cinquantacinquenne, prima con fare gentile e successivamente in modo sempre più minaccioso, sfruttando lo stato di bisogno dei due, ha preteso, oltre al capitale, fortissimi tassi di interesse. L'usuraio è stato preso subito dopo aver incassato da una delle due vittime una rata.

