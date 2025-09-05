Precipita dal balcone a Santa Teresa di Riva: 44enne trasportato in elisoccorso al Policlinico

Un 44enne è precipitato dal balcone della sua abitazione. Residente nel quartiere Bucalo, è finito in strada e ha riportato gravi traumi, ma è rimasto sempre vigile e cosciente. Si trovava al secondo piano dell’edificio dove vive con i familiari, quando è caduto da almeno sei metri, finendo sul selciato. Scattato l’allarme, è giunta sul posto un’ambulanza del 118, che ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso: il velivolo, partito dall’ospedale Papardo di Messina, è atterrato in piazza Antonio Stracuzzi alle 18.15 ed è decollato poco dopo alla volta del Policlinico, dove è giunto alle 18.45. Il 44enne ha riportato un trauma cranico, una ferita al calcagno e un trauma al ginocchio. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione e la Polizia locale.