Piazza Lo Sardo a Messina, oltre cinquanta gli interventi della Polizia municipale negli ultimi tre mesi

Oltre cinquanta interventi repressivi negli ultimi tre mesi. Un dato, quello dell’attività della Polizia municipale a piazza Lo Sardo, che il comandante Giovanni Giardina aveva snocciolato in Aula consiliare appena qualche ora prima dell’ennesima aggressivo nell’area pedonale. La sesta commissione ha acceso i fari sulla sicurezza nella piazza e Giardina aveva evidenziato le difficoltà riscontrate: gli interventi degli agenti sono stati i più disparati, dagli atti vandalici ai sequestri effettuati ad alcune attività etniche. Senza tralasciare l’aspetto problematico dei senza tetto e degli ambulanti senza licenza che stendono i loro oggetti in bella vista. Dopo l’ultima aggressione, la Polizia Municipale ha deciso di potenziare i servizi di controllo con il passaggio più frequente di pattuglie nella piazza. Diversi consiglieri comunali avevano avanzato l’ipotesi dell’istituzione di un presidio fisso ma, come ha sottolineato lo stesso Giardina, si potrebbe predisporre con le nuove assunzioni di agenti previste a novembre.

Insomma, occorre attendere a meno che non venga presa una decisione diversa dalla Prefettura di Messina dove, ogni settimana, si riunisce il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che analizza la situazione in città e in provincia. Anche oggi, a Palazzo del Governo, è prevista una riunione, ufficialmente in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico ma non è escluso che venga approfondito anche l’aspetto della sicurezza nelle piazza pubbliche.

Il Comitato spontaneo di cittadini e commercianti, sostenuto anche dalla quarta Municipalità, intanto, assicura che continuerà a presidiare e monitorare la piazza dove c’è una videocamera di sorveglianza collegata con la centrale operativa delle forze dell’ordine ma appare insufficiente per “mappare” tutta l’area.



