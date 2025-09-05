Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Milazzo, si lavora ad una soluzione condivisa per il collegamento asse viario-porto

Milazzo, si lavora ad una soluzione condivisa per il collegamento asse viario-porto

Il neo commissario dell’Autorità di sistema, Ciccio Rizzo, ha spiegato che ci sono stati già diversi incontri con i sindaci del territorio per «una progettualità compatibile col tessuto urbano»

Il collegamento asse viario-porto? Si può fare. Anzi si deve fare. Ma sicuramente non può essere in contrasto con la pianificazione che il Comune sta portando avanti nell’ex scalo ferroviario acquistato con un investimento di oltre un milione di euro.
Un “corto circuito” dal quale non si è ancora usciti dopo che la proposta presentata dalla società “Ird Engineering srl”, alla quale l’Autorità di sistema portuale ha affidato i servizi di ingegneria e architettura per il progetto di fattibilità dell’intervento, è stata “stoppata” dall’Amministrazione comunale di Milazzo che l’ha ritenuta “inattuabile” per una serie di ragioni, una su tutte perché coinvolge l’area ex Ferrovie che il Comune ha acquistato per realizzare un parco urbano.
