Messina, manifesti pubblicitari abbandonati lungo la Panoramica: scatta l'azione della Municipale

Messina, manifesti pubblicitari abbandonati lungo la Panoramica: scatta l’azione della Municipale

Blitz serale del reparto ambientale della Polizia Municipale lungo la via Panoramica dello Stretto, nei pressi del complesso Eden Park. Gli agenti hanno scoperto un cumulo di manifesti pubblicitari sostituiti e poi abbandonati dietro una siepe, in prossimità di cinque grandi impianti di affissione.

Secondo quanto pubblicato in un post dall’assessore comunaleRoberto Cicala, i manifesti sarebbero riconducibili a tre diverse ditte che gestiscono gli spazi pubblicitari. L’intervento ha permesso di identificare il materiale abbandonato: già nelle prossime ore l’ufficio tributi e il servizio pubblicità provvederanno a risalire ai responsabili e a notificare le sanzioni.

“Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto – ha sottolineato Cicala – occorre rispetto per la città. Per colpa di pochi non si può danneggiare l’immagine di Messina e il lavoro corretto di cittadini e imprese che ogni giorno conferiscono i rifiuti in modo regolare”.

L’abbandono di rifiuti è un reato penale: oltre alle sanzioni, che oggi arrivano fino a 18.000 euro, i trasgressori rischiano di finire in tribunale. L’assessore ha annunciato che chiederà al sindaco di destinare le somme incassate dalle multe a esenzioni o riduzioni della TARI per le famiglie in difficoltà economica.

Un segnale chiaro, quello lanciato da Palazzo Zanca, contro il degrado urbano e per la tutela del decoro cittadino: “Noi non molliamo – ha ribadito Cicala – è meglio che cambiate voi”.

