Messina, il regalo di Danilo Rando: salverà tante vite. Aveva inserito nella carta di identità la sua "volontà"

Lascerà un segno indelebile la morte di Danilo Rando il 20enne vittima giovedì notte di un tragico incidente stradale sulla Litoranea provocato da un'auto pirata . Tanto giovane e tanto generoso il ragazzo aveva indicato sulla carta d'identità l'intenzione di voler aderire alla donazione degli organi. E così ieri, i genitori, hanno dato il consenso all'espianto degli organi. Così al Papardo, sotto le direttive della direttrice generale, Katia Di Blasi sono iniziate le procedure per procedere all'espianto degli organi. Trattandosi di un 20enne in piena salute saranno prelevati polmoni, fegato, cuore, pancreas, reni e cornee. Già in nottata si sono messe in moto equipe sanitarie provenienti da varie città italiane, le prime saranno Palermo, Bari ed Arezzo, Un gesto di grande generosità che restituirà la vita o ne migliorerà la qualità a decine di persone che per sempre vivranno nel segno di Danilo.

Danilo Rando, abitava nel borgo marinaro di Torre Faro e aveva frequentato l’istituto Verona Trento. Il giovane è arrivato in ospedale in condizioni gravissime. Con il passare delle ore le speranze si sono spente e ieri sono state avviate le procedure per decretare la morte cerebrale che sono andate avanti per tutta la notte. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di alcune attività commerciali della zona che hanno ripreso la scena. Secondo la prima ricostruzione la Lancia Y da una stradina laterale si stava immettendo sulla via Consolare Pompea a S.Agata. A bordo con il 20enne altri tre amici provenienti da un lido del posto dove avevano festeggiato un compleanno. Non appena l'auto si è immessa sulla Consolare Pompea è sopraggiunto lo scooter di Danilo Rando che stava tornando a casa a Torre Faro. L'impatto è stato tremendo. Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate.