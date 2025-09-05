Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Messina, 20enne investito sulla litoranea: non ce l'ha fatta Danilo Rando

In serata i medici hanno avviato le procedure per dichiarare la morte cerebrale. Danilo, nonostante la sua giovane età, aveva scelto di iscriversi al registro dei donatori

Stava percorrendo la via Consolare Pompea. Poi, all’altezza di Sant’Agata, lo schianto con un'utilitaria. In quell’istante si è spezzato il futuro di un ragazzo di appena 20 anni. Danilo Rando, cresciuto nel borgo marinaro di Torre Faro, ex studente dell’istituto Verona Trento, è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate. Le ore trascorrevano, e con esse si affievolivano le speranze.

In serata i medici hanno avviato le procedure per dichiarare la morte cerebrale. Danilo, nonostante la sua giovane età, aveva scelto di iscriversi al registro dei donatori. I suoi organi ora potranno ridare vita ad altri. Una decisione che resta come ultimo gesto di generosità, l’unica consolazione in una vicenda che ha dilaniato la sua famiglia e lasciato increduli amici e conoscenti. Alla guida dell’auto che lo ha travolto, un coetaneo che non si è fermato dopo l'impatto, ma che diverse ore dopo si è costituito negli uffici della polizia municipale.

La notizia ha scosso Torre Faro in poche ore, gettando il borgo nel dolore. Il padre di Danilo è stato raggiunto dalla notizia dell'incidente mentre era imbarcato su una nave da crociera a Miami.

 

 

