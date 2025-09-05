Messina, 20enne investito sulla litoranea: non ce l'ha fatta Danilo Rando

Stava percorrendo la via Consolare Pompea. Poi, all’altezza di Sant’Agata, lo schianto con un'utilitaria. In quell’istante si è spezzato il futuro di un ragazzo di appena 20 anni. Danilo Rando, cresciuto nel borgo marinaro di Torre Faro, ex studente dell’istituto Verona Trento, è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate. Le ore trascorrevano, e con esse si affievolivano le speranze.

In serata i medici hanno avviato le procedure per dichiarare la morte cerebrale. Danilo, nonostante la sua giovane età, aveva scelto di iscriversi al registro dei donatori. I suoi organi ora potranno ridare vita ad altri. Una decisione che resta come ultimo gesto di generosità, l’unica consolazione in una vicenda che ha dilaniato la sua famiglia e lasciato increduli amici e conoscenti. Alla guida dell’auto che lo ha travolto, un coetaneo che non si è fermato dopo l'impatto, ma che diverse ore dopo si è costituito negli uffici della polizia municipale.