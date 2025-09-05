Il dolore di Torre Faro per la morte di Danilo Rando, saranno donati gli organi. Il padre raggiunto a Miami dalla tragica notizia. Si è costituito il 20enne alla guida dell'auto

Una notte tragica a Messina, segnata dall’incidente che ha strappato il futuro di un ragazzo di appena 20 anni. Danilo Rando, abitava nel borgo marinaro di Torre Faro e aveva frequentato l’istituto Verona Trento. Il giovane è arrivato in ospedale in condizioni gravissime. Con il passare delle ore le speranze si sono spente e ieri sono state avviate le procedure per decretare la morte cerebrale che sono andate avanti per tutta la notte. Aveva dato il consenso per donare gli organi.

La sua stessa età ce l’ha il giovane alla guida dell’auto che lo ha investito, lasciandolo in fin di vita sull’asfalto.

Una tragedia infinita che getta nel dolore una famiglia e funesta, ancora una volta, la Litoranea nord, la strada della movida estiva di Messina, delle spiagge più frequentate, dei lidi dove di notte c’è musica e divertimento ma che diventa sempre più pericolosa.

L’incidente si è verificato intorno alle 3 del mattino, lungo la via Consolare Pompea, all’altezza di S. Agata, nel tratto compreso tra il bar Principe e un rifornimento di carburanti. Una strada battuta, di giorno e di notte, da migliaia di persone. Fatale lo scontro che ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava Danilo e un’utilitaria guidata da uno studente ventenne. Quest’ultimo, che non era solo a bordo dell’auto, non si è fermato a prestare aiuto ma si è allontanato. Si è presentato a distanza di alcune ore alla polizia municipale che era già vicina a identificarlo e che lo avrebbe rintracciato da lì a poco.