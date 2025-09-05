“Doppia transizione digitale ed ecologica”: bando da 130.000 euro per le imprese del Messinese. Click day da mercoledì 17 settembre

Anche quest’anno, la Camera di commercio promuove la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese del Messinese, stanziando 130.000 euro attraverso il “Bando voucher doppia transizione digitale ed ecologica”. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, il cui importo unitario massimo sarà di 5.000 euro.

«La doppia transizione digitale ed ecologica – afferma il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina - è una fonte di crescita e competitività per tutti i settori. Rendere le imprese più innovative e sostenibili, sfruttando le nuove tecnologie è un’esigenza concreta. Unire sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica per affrontare le sfide globali del nostro tempo, è essenziale».

Le imprese che partecipano al bando dovranno iscriversi alla piattaforma “PidAcademy”. In tal modo, potranno anche usufruire dei servizi gratuiti che la piattaforma offre.

Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma camerale per la presentazione e gestione delle domande di partecipazione ai bandi di finanziamento “Restart” (https://restart.infocamere.it) di InfoCamere, dalle 9 del 17 settembre alle 10 del 22 settembre. Il bando è pubblicato sul sito camerale: www.me.camcom.it

Per informazioni: [email protected]