Barcellona, nel teatro senza direttore artistico a decidere tutto sarà... l’assessora

La Giunta approva i nuovi criteri per la gestione del teatro comunale Placido Mandanici: all’assessora Angelita Pino il potere di decidere chi sale sul palco. Suscita perplessità l’approvazione, subito dopo la pausa feriale, della delibera con la quale la Giunta municipale ha stabilito i nuovi criteri di programmazione e individuazione del concessionario del teatro comunale “Placido Mandanici”.

L’atto, proposto dall’assessora Angelita Pino, è stato votato all’unanimità dai componenti presenti in Giunta e reso immediatamente esecutivo. Sulla carta l’obiettivo dichiarato è quello di assicurare trasparenza, continuità organizzativa e tutela dell’Ente, ma ciò che colpisce, leggendo attentamente le disposizioni approvate, è un’anomalia che rischia di avere conseguenze pesanti: la valutazione delle richieste di concessione viene affidata direttamente all’assessora al ramo, in assenza di un direttore artistico nominato. In pratica, sarà la stessa Pino a decidere, caso per caso, quali istanze potranno essere ammesse per accedere al Mandanici e quali no.

