Truffa del Superbonus a Tusa e Mistretta. Ecco chi sono gli indagati dell’inchiesta

La truffa del superbonus correva tra Mistretta e Tusa, e la “mente” di tutto, secondo la Procura di Patti e la Guardia di finanza, era il commercialista originario di Reitano Michele Nigrelli. Con la sua “regia” sarebbe stato creato un giro di crediti fittizi di circa un milione e 600mila euro, tra appalti, subappalti per lavori inesistenti, cassetti fiscali e cessione di somme “fantasma”. Il sistema ha fruttato crediti di imposta per circa 950 mila euro complessivi, parte dei quali sono stati poi monetizzati dietro corrispettivo mediante successive cessioni a società terze. Ma oltre al professionista, più volte raggiunto da provvedimenti giudiziari negli ultimi anni, compresi sequestri e confische di beni, ci sono altri indagati per truffa aggravata, autoriciclaggio, emissione e utilizzo di fatture false. Tra costruttori, committenti dei lavori, professionisti e tecnici cosiddetti “asseveratori” dei lavori stessi.

Lavori che in realtà secondo il pm che indaga, Andrea Apollonio, e gli uomini della Guardia di Finanza di S. Agata Militello che hanno svolto gli accertamenti, non sarebbero praticamente mai stati realizzati. Oltretutto, per la minima parte effettuata, con il contributo di lavoratori “in nero”. Tra gli indagati ci sono per esempio la figlia del professionista, Alessandra Nigrelli, e il genero, il romano Francesco Festa, come committenti dei lavori. E poi il messinese residente a Mistretta Serafino Nucera, altro beneficiario del Superbonus, il costruttore palermitano Ignazio Tarantino (come titolare della S.l.c. srl), il professionista catanese “asseveratore” Giuseppe Saitta, il tecnico palermitano Giorgio Teresi (anche come rappresentante della S.a.a.i. srls), la commercialista mistrettese Maria Gerbino, l’architetto palermitano Salvatore Liga, l’imprenditore di Capo d’Orlando Giuseppe Maria Caruso. Al centro degli accertamenti della Finanza sono finiti tre cantieri edili, due a Mistretta e uno a Tusa.

