Taormina, cambiano gestione e regole degli impianti sportivi

Per altri quattro mesi, potranno essere utilizzati gratuitamente, poi da gennaio la gestione passerà in mano alla società partecipata Taormina Social City, che eventualmente stabilirà nuove regole. È quanto deciso dall’amministrazione comunale di Taormina per gli impianti sportivi pubblici, con due delibere di Giunta che accolgono parzialmente le richieste presentate nei giorni scorsi dalle società sportive cittadine per ottenere la concessione in uso gratuito delle strutture.

In Municipio, infatti, sono arrivate le istanze delle associazioni Football Club Taormina e Taormina Soccer School per usufruire gratuitamente dello stadio “Valerio Bacigalupo” per la stagione calcistica 2025-2026 e delle società Club Karate Ken Otani Taormina, Minotauro Taormina e Tauro 92 per la palestra “Carlo Zuccaro”, sempre per l’intera stagione 2025-2026. Su proposta dell’assessore allo Sport, Mario Quattrocchi, la Giunta ha deciso di accogliere le richieste limitatamente al periodo dal mese in corso fino al 31 dicembre, concedendo l’uso gratuito degli impianti.

