Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Si lancia dal secondo piano dell'ospedale di Taormina: giovane in gravissime condizioni

Si lancia dal secondo piano dell'ospedale di Taormina: giovane in gravissime condizioni

Il 25enne, originario di Santa Domenica Vittoria, era giunto al pronto soccorso trasportato dall'ambulanza del 118 per una presunta crisi di panico

di

Ore di apprensione all'ospedale San Vincenzo di Taormina per il tentato suicidio di un 25enne originario di Santa Domenica Vittoria. Il giovane, con problemi psichiatrici, era giunto al pronto soccorso trasportato dall'ambulanza del 118 per una presunta crisi di panico.

Improvvisamente è salito al secondo piano da una rampa di scala e ha raggiunto il reparto di Cardiologia, lanciandosi da una finestra. Nella caduta ha riportato gravi traumi a cranio, femore, bacino e torace. Al momento si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Taormina per gli accertamenti di competenza.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province