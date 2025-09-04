Rassegna stampa 04-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud- edizione Messina in edicola:
L’acqua per i cantieri del Ponte: «non verrà tolta alla cittadinanza»
Il Ponte sullo Stretto e l’illusione di credere in un nuovo Redentore
IN EVIDENZA
In Calabria le “prove generali” dell’alleanza De Luca-centrodestra: “Sud chiama Nord” al fianco di Occhiuto
Barcellona, si aggrappa al davanzale dell'appartamento: il compagno la minaccia e le porta via il figlio
Truffa del Superbonus a Tusa e Mistretta. Ecco chi sono gli indagati dell’inchiesta
Sicilia, la Regione alle Asp: subito l’assunzione di 560 infermieri
L'ALLARME
Continua l’incubo capre a Ginostra: l’allarme di una mamma
IN CITTA'
Messina, dopo il caos un decreto fa chiarezza: ora il bonus asilo può essere pagato
Messina, sicurezza a piazza Lo Sardo: «Serve presidio fisso dei Vigili»
IN PROVINCIA
Barcellona, giovane con disabilità al concerto del 15 agosto: nessun parcheggio per la sua auto Taormina, cambiano gestione e regole degli impianti sportivi
Caricamento commenti
Commenta la notizia