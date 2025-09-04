Rassegna stampa 04-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud- edizione Messina in edicola:

L’acqua per i cantieri del Ponte: «non verrà tolta alla cittadinanza»

Il Ponte sullo Stretto e l’illusione di credere in un nuovo Redentore

IN EVIDENZA

In Calabria le “prove generali” dell’alleanza De Luca-centrodestra: “Sud chiama Nord” al fianco di Occhiuto

Barcellona, si aggrappa al davanzale dell'appartamento: il compagno la minaccia e le porta via il figlio

Truffa del Superbonus a Tusa e Mistretta. Ecco chi sono gli indagati dell’inchiesta

Sicilia, la Regione alle Asp: subito l’assunzione di 560 infermieri

L'ALLARME

Continua l’incubo capre a Ginostra: l’allarme di una mamma

IN CITTA'

Messina, dopo il caos un decreto fa chiarezza: ora il bonus asilo può essere pagato

Messina, sicurezza a piazza Lo Sardo: «Serve presidio fisso dei Vigili»

IN PROVINCIA

Barcellona, giovane con disabilità al concerto del 15 agosto: nessun parcheggio per la sua auto Taormina, cambiano gestione e regole degli impianti sportivi