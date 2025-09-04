Messinesi pellegrini di speranza: da Papa Leone con l'arcivescovo Accolla

Messinesi pellegrini di speranza , con un bagaglio carico di preghiere per tutta la città e la gioia dell’incontro con Papa Leone. Si concluderà domani il pellegrinaggio giubilare diocesano guidato dall’ arcivescovo Giovanni Accolla : a varcare la porta santa della basilica di San Pietro con lui e l’ausiliare Cesare Di Pietro, un nutrito gruppo di fedeli (circa 500) delle varie comunità parrocchiali e 23 sacerdoti. “Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto i fedeli della diocesi di Mantova, con il vescovo Mario Busca e i fedeli dell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, con l’arcivescovo Giovanni Accolla e il vescovo ausiliare. “Cari fratelli e sorelle, auspico che il vostro pellegrinaggio giubilare possa essere un intenso momento di comunione con Dio; nel tornare alle vostre case vi sentirete così rafforzati nella fede e spronati nel fare il bene ”. Così il Pontefice ha salutato i pellegrini, dopo l’udienza generale.

Un’emozione enorme poterlo vedere di persona e ricevere la sua benedizione. Prevost si è intrattenuto con i pastori e i sacerdoti, con atteggiamento cordiale e anche scherzoso; il Papa, perfettamente a conoscenza delle sue origini milazzesi, è stato invitato nella cittadina tirrenica: “Quando vorrà Santo padre, noi siamo pronti ad accoglierla”, ha detto Accolla. Poi la conversazione è proseguita in forma privata. Significativa la messa all’altare della cattedra di San Pietro, che l’arcivescovo ha concelebrato con gli altri confratelli messinesi. Le altre tappe del pellegrinaggio, iniziato lunedì 1 settembre, sono state il santuario pontificio di Pompei, le basiliche romane di Santa Prassede e di San Paolo fuori le mura, oggi la basilica di Montecassino e domani il santuario di San Francesco di Paola in Calabria.