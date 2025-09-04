Messina, sicurezza a piazza Lo Sardo: «Serve presidio fisso dei Vigili»

Il tentato omicidio di un uomo di origine indiana, lo scorso 25 agosto, è stato soltanto l'ultimo episodio. Piazza Lo Sardo, o piazza del Popolo come i messinesi sono più abituati a chiamarla, è un luogo-non luogo di aggregazione. Rimessa a nuovo dall'Amministrazione comunale con un look decisamente più decoroso, panchine rifatte, nuove alberature, impianto di videosorveglianza. Ma nonostante ciò la sensazione di insicurezza in chi vive e opera in quella zona rimane ben presente. Per le risse si ripetono, soprattutto la sera, per le frequentazioni di stranieri che nei market della zona trovano alcolici “sottocosto”.

L'allarme è arrivato anche nell'Aula del Consiglio comunale. La seduta della VI Commissione, presieduta da Giuseppe Busà, infatti, ha raccolto l'appello del presidente e della vicepresidente della IV Circoscrizione, Matteo Grasso e Debora Buda. «Serve un presidio fisso delle forze dell'ordine», hanno detto senza tanti giri di parole.

«È una piazza centrale ma periferica – ha detto Grasso – che ha sempre avuto frequentazioni particolari». Più nel merito è entrata la Buda. «C'è quella microcriminalità che rischia di sfociare anche in fatti più seri – ha affermato – gli autori si conoscono, hanno un volto, un nome e un cognome, sono sempre ubriachi o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Qualche mese fa c'è stato un accoltellamento con l'autore che poi si è rifugiato dentro un bar sotto i portici dove il titolare ed i lavoratori hanno rischiato anche la loro incolumità».

