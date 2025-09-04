Messina, rimborso per il trasporto extraurbano degli studenti: l'avviso del Comune

I messinesi potranno richiedere il rimborso totale o parziale delle spese di trasporto extraurbano sostenute dagli studenti e dalle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, residenti nel territorio comunale e frequentanti istituti non presenti nel Comune di Messina, per l’anno scolastico 2025/2026.

L'avviso è stato reso noto dal Comune, specificando che il contributo è rivolto agli studenti con attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 10.632,94. L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected]